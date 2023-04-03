Фонд Навального відповів на звинувачення: ФСБ сама усунула пропагандиста Татарського

Директор російського опозиційного Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов заявив, що фонд не причетний до вибуху, внаслідок якого вбито так званого "воєнкора Владлена Татарського", а насправді зрадника України Максима Фоміна.

Джерело: Іван Жданов у Telegram

Пряма мова: "За повідомленнями, що проскакували, було швидко зрозуміло, що будуть скидати на ФБК. І ось досить ідіотська ситуація. Спростовувати те, що це зробили ми – ідіотизм. Звісно, ми цим не займаємося. Не спростовувати – а раптом хтось подумає, що і правда ми?

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Я нагадаю, що в одній великій спільній справі ФБК уже є статті про заклики до терористичної діяльності (205.2). Тероризм на нас давно намагаються навісити. І в найближчому майбутньому буде суд над Навальним. Очевидно, що вони планують дати йому максимальний термін, і для цього тероризм дуже зручний.

Усе те, що відбувається, свідчить про те, що в реальності це ФСБ-шники просто самі усунули цього пропагандиста. Вони цим займаються з 2014 року: труять і вбивають одне одного весело, ділять ринки. Просто далеко не всі випадки публічні.

А сьогодні їм дуже зручно приписати сюди і ФБК. Потрібен не тільки зовнішній абсолютний ворог у вигляді України, а й внутрішній у вигляді команди Навального".

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Деталі: Жданов також зазначив, що війна все більше приходить до Санкт-Петербурга та інших міст Росії.

"Війна, як епідемія. На ній гинутимуть як покидьки, так і герої, так і ті, хто думав, що війна їх не торкнеться", – вважає він.

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