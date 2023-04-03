Зеленський відреагував на вбивство пропагандиста Татарського в Петербурзі

Президент Володимир Зеленський заявив, що про вбивство колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським, має думати сама Росія.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву президента під час поїздки в с. Ягідне Чернігівської області 3 квітня

Пряма мова Зеленського: "Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну".

Передісторія:

2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.

Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.