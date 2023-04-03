Зеленський відреагував на вбивство пропагандиста Татарського в Петербурзі

Президент Володимир Зеленський заявив, що про вбивство колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським, має думати сама Росія.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву президента під час поїздки в с. Ягідне Чернігівської області 3 квітня

Пряма мова Зеленського: "Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну".

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