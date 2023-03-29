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В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Роман Романюк, Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 12:19
В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі
НАМІСНИК ЛАВРИ ПАВЛО. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

Джерело: коментар митрополита Павла, Єдиний держреєстр судових рішень

Пряма мова: "У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі.

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Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу.

Нам запропонували "компроміс": виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають.

Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Митрополит Павло заявив, що завдяки молитвам духівників і парафіян УПЦ МП всі президенти України ставали президентами.

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП).

У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Що було раніше: 29 березня служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню. 

Нагадаємо: 

  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Читайте також: Сім "смертних" гріхів владики Павла

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Теми: УПЦ МПрелігіяцерква
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