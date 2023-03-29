У Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 30 березня духівництво УПЦ МП має покинути лавру, проте намісник лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Церковну службу очолював архімандрит лаври митрополит Павло (Лебідь).

На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці.

На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів.

Заворушень не було.

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Фото: Дмитро Ларін, УП

Під час проповіді Лебідь розповів, що 30 березня почнеться процес "передачі" Лаври державі.

Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

фото: Роман Романюк, УП

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП).

У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

Фото: Дмитро Ларін, УП

Фото: Дмитро Ларін, УП

Фото: Дмитро Ларін, УП

Фото: Дмитро Ларін, УП

Фото: Дмитро Ларін, УП

Фото: Дмитро Ларін, УП

фото: Роман Романюк, УП

Що було раніше: 29 березня служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню.

Нагадаємо:

Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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