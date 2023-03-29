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У Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

Роман Романюк, Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 13:07
У Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП
фото: Дмитро Ларін, УП

У Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 30 березня духівництво УПЦ МП має покинути лавру, проте намісник лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Церковну службу очолював архімандрит лаври митрополит Павло (Лебідь).

На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці.

На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів.

Заворушень не було.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: Дмитро Ларін, УП

Під час проповіді Лебідь розповів, що 30 березня почнеться процес "передачі" Лаври державі.

Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

 
фото: Роман Романюк, УП

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП).

У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
Фото: Дмитро Ларін, УП
 
фото: Роман Романюк, УП

Що було раніше: 29 березня служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню. 

Нагадаємо: 

  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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Теми: УПЦ МПрелігіяцеркваКиїв
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