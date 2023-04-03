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Путін дав орден "за мужність" вбитому пропагандисту Татарському

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 20:28
Путін дав орден за мужність вбитому пропагандисту Татарському
Владлен Татарський, фото з Telegram

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), який називав себе воєнкором.

Джерело: російський РБК із посиланням на указ Путіна

Деталі: Згідно з указом, "воєнкора" нагороджують "за мужність та відвагу, проявлені під час виконання професійного обов'язку". 

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Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Теми: ПутінпропагандаРосія
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