Путін дав орден "за мужність" вбитому пропагандисту Татарському

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), який називав себе воєнкором.

Джерело: російський РБК із посиланням на указ Путіна

Деталі: Згідно з указом, "воєнкора" нагороджують "за мужність та відвагу, проявлені під час виконання професійного обов'язку".

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