Путін дав орден "за мужність" вбитому пропагандисту Татарському

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), який називав себе воєнкором.

Джерело: російський РБК із посиланням на указ Путіна

Деталі: Згідно з указом, "воєнкора" нагороджують "за мужність та відвагу, проявлені під час виконання професійного обов'язку".

Передісторія:

2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.

Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.