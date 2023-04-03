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З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 22:25
З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ
Скрін з відео

Російські ЗМІ поширюють відео, на якому видно, що відбувалося перед та після вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого ліквідовано пропагандиста Владлена Татарського.

Джерело: РБК із посиланням на відвідувача кафе, який оприлюднив відео

Деталі: На відео Татарський називає Дар'ю Трепову, яку підозрюють у його вбивстві, Настею, та дарує виступаючому бюст і сідає неподалік від нього. Далі трапився вибух.

За словами відвідувача кафе, який оприлюднив відео, між врученням погруддя та вибухом Татарський встиг почати відповідати на інші запитання і між цими подіями минуло близько п'яти хвилин. Автор вирізав цей момент, як стверджують росЗМІ.

Наступний фрагмент відео знято після вибуху. На ньому видно, як Трепова виходить із кафе і зупиняється біля входу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Теми: пропагандаРосія
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