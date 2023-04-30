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Бої на деяких ділянках точаться на дистанціях до 50 метрів – Музичук

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 10:33
Бої на деяких ділянках точаться на дистанціях до 50 метрів – Музичук
РУСЛАН МУЗиЧУК. ФОТО НГУ

Бойові зіткнення між Збройними силами та російськими окупантами іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів, повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Джерело: Музичук в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

Саме на Мар’їнському та Бахмутському напрямку тривають вуличні бої на мінімальних дистанціях. Музичук наголосив, що бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів.

За словами речника Нацгвардії, через такі близькі бої Збройні сили змушені діяти максимально швидко.

Нагадаємо: Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин остерігається контратак Сил оборони, зокрема у Бахмуті.

Теми: БахмутвійнаНацгвардія
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