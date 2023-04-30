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Бои на некоторых участках идут на дистанциях до 50 метров - Музычук

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 10:33
Бои на некоторых участках идут на дистанциях до 50 метров - Музычук
РУСЛАН МУЗЫЧУК. ФОТО НГУ

Боевые столкновения между Вооруженными силами и российскими оккупантами иногда происходят на расстояниях менее 50 метров, сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Источник: Музычук в эфире телемарафона

Детали: По его словам, в течение недели линия фронта почти не двигалась, и основные бои идут на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Именно на Марьинском и Бахмутском направлении продолжаются уличные бои на минимальных дистанциях. Музычук отметил, что боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 50 метров.

По словам представителя Нацгвардии, из-за таких близких боев Вооруженные силы вынуждены действовать максимально быстро.

Напомним: Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасается контратак Сил обороны, в частности в Бахмуте.

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Темы: БахмутвойнаНацгвардия
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