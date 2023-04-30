Гуменюк про підрив нафтобази у Севастополі: Підготовча робота до наступу
Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська, запевнила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону
Деталі: Гуменюк зазначила, що підривання логістики ворога - це один з елементів підготовки до активних дій Сил оборони України.
Пряма мова Гуменюк: "Ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який усі очікують".
Що передувало: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горів резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.
Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО.