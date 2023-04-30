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Гуменюк про підрив нафтобази у Севастополі: Підготовча робота до наступу

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 11:57
Гуменюк про підрив нафтобази у Севастополі: Підготовча робота до наступу
пожежа на нафтобазі в севастополі, фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська, запевнила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Гуменюк зазначила, що підривання логістики ворога - це один з елементів підготовки до активних дій Сил оборони України.

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Пряма мова Гуменюк: "Ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який усі очікують".

Що передувало: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горів резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.

Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО.

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Теми: КримокупаціяЗбройні сили
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