Гуменюк про підрив нафтобази у Севастополі: Підготовча робота до наступу

пожежа на нафтобазі в севастополі, фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська, запевнила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Гуменюк зазначила, що підривання логістики ворога - це один з елементів підготовки до активних дій Сил оборони України.

Пряма мова Гуменюк: "Ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який усі очікують".

Що передувало: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горів резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.

Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО.