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Гуменюк о подрыве нефтебазы в Севастополе: Подготовительная работа к наступлению

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 11:57
Гуменюк о подрыве нефтебазы в Севастополе: Подготовительная работа к наступлению
пожар на нефтебазе в севастополе, фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе является подготовкой к активным действиям украинской армии, заверила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк отметила, что подрыв логистики врага - это один из элементов подготовки к активным действиям Сил обороны Украины.

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Прямая речь Гуменюк: "Эта работа является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают".

Что предшествовало: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горел резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.

После пожара, который вспыхнул за прошедшие сутки на нефтебазе в оккупированном Севастополе, в городе распространяются слухи о несостоятельности защиты российской ПВО.

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Темы: КрымоккупацияВооруженные силы
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