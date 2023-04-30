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"Поверхи багатоповерхівки склалися": росіяни обстріляли Авдіївку з авіації

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 15:21
Поверхи багатоповерхівки склалися: росіяни обстріляли Авдіївку з авіації
авдіївка, квітень 2023, фото getty images

Зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в коментарі "Суспільному"

Деталі: Уточнюється, що окупанти били вранці з "Градів", двічі вдарили танками, а потім завдали авіаракетного удару по центру міста.

Пряма мова Барабаша: "Багатоповерхові дві будівлі склалися.

Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації щодо людей ще немає"..

Більше деталей: За даними МВА, в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини, серед них 12-річний хлопець – його шукають.

Теми: Авдіївкаобстріл
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