"Поверхи багатоповерхівки склалися": росіяни обстріляли Авдіївку з авіації

Зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в коментарі "Суспільному"

Деталі: Уточнюється, що окупанти били вранці з "Градів", двічі вдарили танками, а потім завдали авіаракетного удару по центру міста.

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Пряма мова Барабаша: "Багатоповерхові дві будівлі склалися.

Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації щодо людей ще немає"..

Більше деталей: За даними МВА, в Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини, серед них 12-річний хлопець – його шукають.