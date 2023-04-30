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"Этажи многоэтажки сложились": россияне обстреляли Авдеевку из авиации

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 15:21
Этажи многоэтажки сложились: россияне обстреляли Авдеевку из авиации
авдеевка, апрель 2023, фото getty images

Утром российские войска несколько раз обстреляли старую и центральную части Авдеевки.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному"

Детали: Уточняется, что оккупанты били утром из "Градов", дважды ударили танками, а затем нанесли авиаракетный удар по центру города.

Прямая речь Барабаша: "Многоэтажные два здания сложились.

Все три этажа, до фундамента. Информации по людям еще нет"...

Больше деталей: По данным МВА, в Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека, среди них 12-летний парень - его ищут.

Темы: Авдеевкаобстрел
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