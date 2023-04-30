"Этажи многоэтажки сложились": россияне обстреляли Авдеевку из авиации

Утром российские войска несколько раз обстреляли старую и центральную части Авдеевки.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному"

Детали: Уточняется, что оккупанты били утром из "Градов", дважды ударили танками, а затем нанесли авиаракетный удар по центру города.

Реклама:

Прямая речь Барабаша: "Многоэтажные два здания сложились.

Все три этажа, до фундамента. Информации по людям еще нет"...

Больше деталей: По данным МВА, в Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека, среди них 12-летний парень - его ищут.