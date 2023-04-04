УПЦ МП заявила, що чекає справедливого суду над митрополитом Павлом

УПЦ МП сподівається на неупереджене розслідування та справедливий суд над колишнім намісником Києво-Печерської лаври Павлом (Петром Лебідем), підозрюваним у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Джерело: заява на сайті УПЦ МП

Дослівно УПЦ МП: "Право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому сподіваємося на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні".

Деталі: У Церкві назвали провадження щодо Павла "сфабрикованим та спрямованим на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів та парафіян".

На сайті також переконують, що Павло від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нібито "завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров’я воїнів Збройних сил України та усіх, хто постраждав від війни".

В УПЦ МП також додали, що Павло "буде співпрацювати зі слідством з метою доведення своєї невинуватості".

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