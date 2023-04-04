Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 12:12
Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ
СКРИНШОТ

Російський ресурс повідомляє, що Дар'я Трепова, яку затримали після вбивства пропагандиста Владлена Татарського, на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України якщо вона передасть Татарському бюст. Дівчина запевняє, що нічого не знала про вибухівку.

Джерело: "Фонтанка

Деталі: Ресурсу стали відомі подробиці допиту Трепової.

Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом.

Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".

Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським.

Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.

ВІДЕО ДНЯ

Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через "тєлєгу", розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника.

Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.

Щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми.

Дівчині придбали авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну.

Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане".

Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула, але скаже про те, хто дав їй статуетку, пізніше.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Теми: Росіявбивствоколабораціяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Витік документів: ПВК "Вагнер" намагалася купити зброю у Туреччини - ЗМІ

Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

Усі новини...
Росія
Зеленський: Немає такого народу, який би схвалював те, що принесла російська окупація
Онуфрій запевняє, що паспорта РФ уже позбувся, але не каже, коли
Росія проведе достроковий випуск із військових вузів через втрати в Україні – Генштаб
Останні новини
19:03
На кордоні Білорусі й Польщі група мігрантів кидала камені в польських прикордонників
18:40
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
18:25
Захисники відбили понад 40 атак, 20 з них на Бахмутському напрямку – зведення Генштабу
18:19
Baidu подав до суду на Apple через фальшиві застосунки Ernie в App Store
17:59
Латвія збудує ще понад 60 км огорожі на кордоні з Білоруссю
17:53
відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради
17:20
відеоСили оборони знищили рідкісну ворожу радіолокаційну станцію "Реп’яшок"
17:15
Угорщина посилить контроль за зерном, що надходить з України
16:58
Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова
16:49
Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані
Усі новини...
Реклама: