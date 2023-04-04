Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ

Російський ресурс повідомляє, що Дар'я Трепова, яку затримали після вбивства пропагандиста Владлена Татарського, на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України якщо вона передасть Татарському бюст. Дівчина запевняє, що нічого не знала про вибухівку.

Джерело: "Фонтанка"

Деталі: Ресурсу стали відомі подробиці допиту Трепової.

Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом.

Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".

Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським.

Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.

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Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через "тєлєгу", розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника.

Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.

Щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми.

Дівчині придбали авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну.

Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане".

Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".

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