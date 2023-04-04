Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ
Російський ресурс повідомляє, що Дар'я Трепова, яку затримали після вбивства пропагандиста Владлена Татарського, на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України якщо вона передасть Татарському бюст. Дівчина запевняє, що нічого не знала про вибухівку.
Джерело: "Фонтанка"
Деталі: Ресурсу стали відомі подробиці допиту Трепової.
Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом.
Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".
Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським.
Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.
Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через "тєлєгу", розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника.
Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.
Щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми.
Дівчині придбали авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну.
Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане".
Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".
Передісторія:
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
- Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
- Окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула, але скаже про те, хто дав їй статуетку, пізніше.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
- Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.