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Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 12:12
Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві – росЗМІ
СКРИНШОТ

Російський ресурс повідомляє, що Дар'я Трепова, яку затримали після вбивства пропагандиста Владлена Татарського, на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України якщо вона передасть Татарському бюст. Дівчина запевняє, що нічого не знала про вибухівку.

Джерело: "Фонтанка

Деталі: Ресурсу стали відомі подробиці допиту Трепової.

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Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом.

Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".

Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським.

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Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.

Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через "тєлєгу", розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника.

Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.

Щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми.

Дівчині придбали авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну.

Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане".

Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула, але скаже про те, хто дав їй статуетку, пізніше.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

Теми: Росіявбивствоколабораціяпропаганда
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