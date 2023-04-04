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Єпископат УПЦ судиться із Зеленським за відібрані українські паспорти та санкції

Соня ЛукашоваВівторок, 4 квітня 2023, 12:18
Єпископат УПЦ судиться із Зеленським за відібрані українські паспорти та санкції
У центрі – Сергій Аніцой (архієпископ Ладижинський Сергій). Фото: Українська православна церква

Священнослужителі Української православної церкви судяться з президентом Володимиром Зеленським та міграційною службою через санкції та позбавлення громадянства.

Джерело: реєстр судових рішень 

Деталі: "Українська правда" відшукала у реєстрі 5 позовів від священнослужителів, які стосуються позбавлення громадянства або введення проти них санкцій у грудні 2022 року.

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Валентин Єгоренко (митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій) просить Верховний суд скасувати указ Зеленського від 28 грудня. Цим указом кількох представників УПЦ позбавили громадянства. Наразі позов Єгоренка ще не розглянутий.

Сергій Аніцой (архієпископ Ладижинський Сергій) оскаржує те саме рішення президента. Заяву Аніцоя наразі повернули через помилки в оформленні. Однак чоловік має право звернутись до суду повторно.

Віктор Шинкарьов (архієпископ Костянтинівський Паїсій) та Андрій Коваленко (митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука) подали до суду через інший указ Зеленського. 11 грудня президент ввів у дію санкції проти низки священнослужителів.

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Шинкарьов і Коваленко просять їх скасувати. Їхні позови ще на розгляді суду.

У Владислава Бикова (архієпископа Арцизького Віктора) забрали українське громадянство не указом президента, а рішенням Державної міграційної служби.

Підставою стала інформація Служби безпеки України про те, що Биков має іноземний, а саме російський паспорт. Крім того, він нібито підтримує ворожу Україні "політику руської православної церкви та її керівника, який благословив збройну агресію російських військ".

Биков отримав українське громадянство у червні 2014 року за територіальним походженням: його дід народився в Україні. При цьому священнослужитель був громадянином РФ, однак, за його твердженням, постійно проживав в Україні.

Вступаючи в українське громадянство, він зобов’язався вийти з російського. За даними міграційної служби, чоловік цього так і не зробив – не здав свій паспорт РФ.

Сам Биков стверджує, що намагався це зробити, але і не отримав відповіді від російського консульства. Тому нібито знищив іноземний документ "шляхом спалення".

Запевняє, що не користувався ним, "вважає себе українцем за національністю та етнічним походженням", "з  невимовною повагою ставиться до України як держави і з 2000 року постійно працює на благо України".

Биков просить скасувати рішення міграційної служби від 27 грудня, яким анулювали його паспорти.

Що було раніше: 1 грудня президент Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Пізніше протягом двох тижнів Зеленський ввів у дію кілька рішень про персональні санкції щодо низки церковників УПЦ МП.

У відповідь синод УПЦ МП попросив президента розблокувати діяльність підсанкційних єпархій, а також вимагав публічних вибачень від "Кварталу 95" та "1+1" за жарти про релігію.

Теми: УПЦ МПсанкції
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