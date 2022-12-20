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Синод УПЦ МП просить Зеленського скасувати санкції, а "Квартал 95" – вибачитися за жарти

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 16:25
Синод УПЦ МП просить Зеленського скасувати санкції, а Квартал 95 – вибачитися за жарти
ФОТО ІЛЮСТРАТВИНЕ: ПРЕССЛУЖБА УПЦ МП

Синод Української православної церкви Московського патріархату просить президента Володимира Зеленського розблокувати діяльність підсанкційних єпархій, а також вимагає публічних вибачень від "Кварталу 95" та "1+1" за жарти про релігію.

Джерело: звернення синоду 

Пряма мова: "З початком вторгнення Російської Федерації на територію України, Українська православна церква перша серед інших релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і висловила свою безумовну підтримку територіальної цілісності нашої Батьківщини. 

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На цьому фоні великою прикрістю є ті численні наклепи, образи та безпідставні звинувачення, які лунають у бік Української православної церкви.

Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України".

Деталі: Йдеться, зокрема, про законопроекти № 7403, № 8012, № 8221, № 8262, які, як стверджує синод, не відповідають міжнародному праву і Конституції України, а також встановлюють переваги та обмеження, чим порушують принцип рівності релігійних організацій і спрямовані на дискримінацію віруючих українців та ліквідацію УПЦ.

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Синод невдоволений також тим, що проти священнослужителів застосували персональні санкції. На їхню думку, це є грубим втручанням в діяльність релігійних організацій: "Як наслідок, заблокована діяльність цілих єпархій, які охоплюють десятки тисяч вірян та надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям та багатьом іншим потребуючим верствам населення". 

Крім того, синод обурений риторикою ненависті та релігійної ворожнечі, що "безкарно культивується в українському суспільстві". 

Пряма мова: "Цього дня (7 грудня - ред.) у телевізійному ефірі та YouTube каналі під назвою "Официальный канал Чисто News" було оприлюднено відео передачі "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95". Впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі.

У зв’язку з цим, духовенство та миряни УПЦ звернулися до керівництва телеканалу "1+1" та авторського колективу студії "Квартал 95" з вимогою принести публічні вибачення за передачу та вилучити її з інформаційного простору, а також до правоохоронних органів для належного розслідування цього ганебного сюжету. Чекаємо, що автори сценарію вказаної передачі, її ведучі та актори зроблять належні висновки і принесуть вибачення перед християнською спільнотою України".

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • Також Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
  • Останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.

Теми: УПЦ МПрелігіяЗеленськийсанкції
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