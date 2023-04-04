Ліквідація Татарського: Треповій висунули обвинувачення в тероризмі
Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення у скоєнні теракту Дар'ї Треповій, підозрюваній у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.
Джерело: сайт Слідкому
Деталі: Дівчині інкримінують злочин за двома статтями Кримінального кодексу РФ – "терористичний акт, скоєний організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині" та "незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою".
У матеріалах слідства йдеться, що 2 квітня Трепова, "виконуючи вказівки осіб, які діяли з території України", принесла в кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її "військовому кореспонденту" Максиму Фоміну, відомому під псевдонімом Владлен Татарський. Унаслідок вибуху, що стався потім, Фомін загинув, поранення різного ступеня тяжкості дістали понад 30 осіб, які перебували в кафе.
Слідство просить суд заарештувати Трепову.
Що передувало: Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Трепову вербували через Телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві.
Передісторія:
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
- Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
- Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.