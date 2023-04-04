Ліквідація Татарського: Треповій висунули обвинувачення в тероризмі

Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення у скоєнні теракту Дар'ї Треповій, підозрюваній у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

Джерело: сайт Слідкому

Деталі: Дівчині інкримінують злочин за двома статтями Кримінального кодексу РФ – "терористичний акт, скоєний організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині" та "незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою".

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У матеріалах слідства йдеться, що 2 квітня Трепова, "виконуючи вказівки осіб, які діяли з території України", принесла в кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її "військовому кореспонденту" Максиму Фоміну, відомому під псевдонімом Владлен Татарський. Унаслідок вибуху, що стався потім, Фомін загинув, поранення різного ступеня тяжкості дістали понад 30 осіб, які перебували в кафе.

Слідство просить суд заарештувати Трепову.

Що передувало: Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Трепову вербували через Телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві.

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