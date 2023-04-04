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Трепову вербовали через телеграм и пообещали должность редактора в Киеве – росСМИ

Алена МазуренкоВторник, 4 апреля 2023, 12:12
Трепову вербовали через телеграм и пообещали должность редактора в Киеве – росСМИ
СКРИНШОТ

Российский ресурс сообщает, что Дарья Трепова, которую задержали после убийства пропагандиста Владлена Татарского, на допросе рассказала, что ей пообещали должность редактора в одном из медиаресурсов Украины если она передаст Татарскому бюст. Девушка уверяет, что ничего не знала о взрывчатке. 

Источник: "Фонтанка"

Детали: Отмечается, что ресурсу стали известны подробности допроса Треповой.

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В частности, девушка рассказала, что читала украинские телеграмм-каналы и познакомилась с каким-то активистом.

Ей предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов, но для этого надо было пройти стажировку.

Первым заданием было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться там с пропагандистом Владленом Татарским.

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Через таксиста в Москве ей передали "тайную вещь". По данным ресурса, таксист понятия не имел, что делает.

Что касается самодельного взрывного устройства, то сообщается, что его также заказали через "телогрейку", расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника.

Вернувшись в Петербург, девушка удаленно получила новое задание - встречу с Татарским на Университетской набережной.

Что касается посылки, то написали: передай бюст, загни что-нибудь о героях ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы.

Девушке приобрели авиабилет Пулково - Узбекистан, пообещав, что из Азии ее спокойно переправят в Украину.

О бомбе она, по ее словам, не знала, догадывалась лишь, что это "что-то плохое".

Она находилась в непосредственной близости от упаковки со взрывчаткой и считает, что ее "подставили".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.
  • Оккупанты опубликовали видео с задержанной Дарьей Треповой. На кадрах она признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась, но скажет о том, кто дал ей статуэтку, позже.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Темы: Росcияубийствоколлаборационизмпропаганда
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