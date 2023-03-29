ЗМІ: УПЦ МП не збирається йти з київської Лаври, подали позов

Українська православна церква Московського патріархату, ченці і служителі якої повинні 29 березня залишити Києво-Печерську лавру, в суді оскаржують своє виселення, позов вже подано.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", УПЦ МП у Facebook, Єдиний держреєстр судових рішень

Деталі: Раніше митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що ченці УПЦ МП не мають наміру виселятися з Лаври.

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За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, "до Господарського суду міста Києва 23 березня надійшла позовна заява Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину".

Суддя, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Тому справу передадуть уповноваженому працівнику Господарського суду Києва для вирішення питання про повторний автоматичний розподіл справи.

Наразі повідомляється, що прихильники УПЦ МП прийшли "на богослужіння в Печерську обитель і просто неба підносять свої молитви до Господа, Пресвятої Богородиці і преподобних отців".

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В УПЦ МП заявляють про "тисячі вірян". Однак, судячи з відео, це не відповідає дійсності.

Передісторя:

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.

Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами

У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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