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У США обіцяють "відносно скоро" почати навчання українських військових на танках Abrams

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 21:30

Навчання українців на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалося, але це станеться "відносно скоро".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це журналістам у вівторок розповів американський високопосадовець у сфері оборони на умовах анонімності.

"Навчання на Abrams ще не розпочалися... Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я б очікував, що це станеться відносно скоро", – сказав посадовець під час брифінгу.

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Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вже підготували понад 7000 українських військових.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті. 

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

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Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams – це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передання.

Теми: СШАтанкизброя
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