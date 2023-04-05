МОК пробує "підкупити" українських спортсменів, які не підтримають бойкот росіян на змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення уряду України позбавляти федерації статусу "національних" якщо українські спортсмени не будуть бойкотувати змагань, де є росіяни і білоруси. У МОК вирішили запропонувати українським спортсменам, які відмовляться від бойкоту, допомогу від фонду МОК.

Джерело: МОК

Дослівно: "Це викликає серйозні питання щодо автономії українського спорту...

Якщо це буде реалізовано, спортсмени, які хочуть змагатися і втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК".

Деталі: У МОК стверджують, що реалізація рішення українського Кабміну "зашкодить лише українським спортсменам" і ніяк не вплине на війну.

Також вони заявили, що це рішення суперечитиме позиції низки українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти.

Там зазначають, що кілька українських спортсменів уже заявили, що виступають проти будь-яких бойкотів.

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У рекомендаціях МОК вказано, що росіяни і білоруси можуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі та якщо не мають контракту з армією. Також вони не можуть "активно підтримувати війну".

Жоден російський або білоруський урядовець або держслужбовець не може бути запрошений або акредитований на будь-яку міжнародну спортивну подію або зустріч.

Що цьому передувало: