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МОК пробує "підкупити" українських спортсменів, які не підтримають бойкот росіян на змаганнях

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 19:56
МОК пробує підкупити українських спортсменів, які не підтримають бойкот росіян на змаганнях
ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення уряду України позбавляти федерації статусу "національних" якщо українські спортсмени не будуть бойкотувати змагань, де є росіяни і білоруси. У МОК вирішили запропонувати українським спортсменам, які відмовляться від бойкоту, допомогу від фонду МОК.

Джерело: МОК

Дослівно: "Це викликає серйозні питання щодо автономії українського спорту...

Якщо це буде реалізовано, спортсмени, які хочуть змагатися і втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК".

Деталі: У МОК стверджують, що реалізація рішення українського Кабміну "зашкодить лише українським спортсменам" і ніяк не вплине на війну.

Також вони заявили, що це рішення суперечитиме позиції низки українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти.

Там зазначають, що кілька українських спортсменів уже заявили, що виступають проти будь-яких бойкотів.

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У рекомендаціях МОК вказано, що росіяни і білоруси можуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі та якщо не мають контракту з армією. Також вони не можуть "активно підтримувати війну".

Жоден російський або білоруський урядовець або держслужбовець не може бути запрошений або акредитований на будь-яку міжнародну спортивну подію або зустріч.

Що цьому передувало:

  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах доволі жорстко відреагував на наміри України бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Франції. Навіть натякнув на можливе покарання українських спортсменів.
  • Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • Уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

Теми: ОлімпіадаРосіяскандалспорт
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