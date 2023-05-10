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США не наслідуватимуть Британію і не дадуть Україні далекобійні ракети – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 02:44
США не наслідуватимуть Британію і не дадуть Україні далекобійні ракети – ЗМІ
Система ATACMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY MAGES

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії у відправці ракет дальнього радіусу дії в Україну.

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що США вважають цю проблему розв’язаною завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

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Лондон має намір відправити Києву ракети з дальністю дії 300 км.

Це такий самий радіус дальності, як у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Україні.

Politico цитує американського чиновника, який сказав, що "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість він заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні комплекси Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

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Теми: зброяВелика БританіяСША
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