Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США не наслідуватимуть Британію і не дадуть Україні далекобійні ракети – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 02:44
США не наслідуватимуть Британію і не дадуть Україні далекобійні ракети – ЗМІ
Система ATACMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY MAGES

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії у відправці ракет дальнього радіусу дії в Україну.

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що США вважають цю проблему розв’язаною завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

Лондон має намір відправити Києву ракети з дальністю дії 300 км.

Це такий самий радіус дальності, як у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Україні.

Politico цитує американського чиновника, який сказав, що "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість він заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні комплекси Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

Теми: зброяВелика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
зброя
Британська розвідка пояснила, чому на параді в Москві було так мало бронетехніки
Швеція не має достатньо винищувачів, аби надати їх Україні – міністр
Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot
Останні новини
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
10:54
відеоПолярники показали пташеня головного хижака Антарктиди
Усі новини...
Реклама: