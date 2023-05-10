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США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 02:44
США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ
Система ATACMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY MAGES

Администрация президента Штатов Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании в отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что США считают эту проблему решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании.

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Лондон намерен отправить Киеву ракеты с дальностью действия 300 км.

Это такой же радиус дальности, как у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Украине.

Politico цитирует американского чиновника, который сказал, что "наша политика в отношении ATACMS не изменилась". Вместо этого он заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

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Темы: оружиеВеликобританияСША
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