Пригожин не вивів "вагнерівців" із Бахмута, бо залежить від Міноборони Росії – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не має стільки важелів впливу в Міноборони, як йому хотілося б.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використав День Перемоги як можливість висміяти Путіна і поставити під сумнів його рішення.

Реклама:

Під час обговорення нестачі боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні Пригожин згадав фігуру "щасливого дідуся (Путіна часто називають "бункерним дідом" – ред.)", який "думає, що він хороший".

Крім того, Пригожин оголосив, що сили Вагнера не підуть з Бахмута до раніше заявленого ним терміну – 10 травня, незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії не надало "Вагнеру" додаткових снарядів.

Пригожин заявив 9 травня, що "Вагнер" продовжить боротьбу за Бахмут і відстоювати свої вимоги протягом наступних кількох днів.

ВІДЕО ДНЯ

На думку експертів, те, що Пригожин не виконав свою погрозу про виведення військ, свідчить про усвідомлення ним своєї залежності від МО РФ.

Пригожин намагався шантажувати Міністерство оборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут, щоб він міг самостійно заявити про перемогу в місті за рахунок ймовірних приготувань російських військових перед запланованим українським контрнаступом.

В огляді припускають, що Пригожин критикував чиновників, відповідальних за розподіл боєприпасів, за безглузде заощадження снарядів, що дозволяє російським військовослужбовцям гинути в бою, хоча Міністерство оборони Росії, ймовірно, зберігає обмежені запаси боєприпасів для відбиття українського контрнаступу.

Він, ймовірно, очікував, що Міністерство оборони Росії повністю підкориться його вимогам, ризикуючи залишити власні цілі для регулярних російських військ, але, ймовірно, зрозумів, що не може виконати свій ультиматум у цей час.

Пригожин також, вірогідно, очікував, що Суровікін (російський воєначальник, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії – ред.) зможе змусити російське МО задовольнити вимоги "Вагнера"; але його нездатність достукатися до Суровікіна вказує на те, що Пригожин не має стільки важелів впливу в МО РФ, як він собі уявляв.

Він продовжує звинувачувати у великих втратах і повільному просуванні в Бахмуті інші російські нерегулярні формування, щоб виставити "Вагнер" єдиною компетентною силою, що діє в цьому районі.

Фахівці вказують: ISW оцінив, що Пригожин розпочав кампанію з підриву російських приватних військових компаній, пов'язаних з державою (РФ – ред.).