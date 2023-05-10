Пригожин не вывел "вагнеровцев" из Бахмута, потому что зависит от Минобороны России – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не имеет столько рычагов влияния в Минобороны, как ему хотелось бы.

Источник: ISW

Детали: Эксперты отмечают, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использовал День Победы как возможность высмеять Путина и поставить под сомнение его решение.

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При обсуждении нехватки боеприпасов и будущих перспектив России в Украине Пригожин упомянул фигуру "счастливого дедушки (Путина часто называют "бункерным дедом" - ред.)", который "думает, что он хороший".

Кроме того, Пригожин объявил, что силы Вагнера не уйдут из Бахмута до ранее заявленного им срока - 10 мая, несмотря на то, что Министерство обороны России не предоставило "Вагнеру" дополнительных снарядов.

Пригожин заявил 9 мая, что "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут и будет отстаивать свои требования в течение следующих нескольких дней.

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По мнению экспертов, то, что Пригожин не выполнил свою угрозу о выводе войск, свидетельствует об осознании им своей зависимости от МО РФ.

Пригожин пытался шантажировать Министерство обороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут, чтобы он мог самостоятельно заявить о победе в городе за счет вероятных приготовлений российских военных перед запланированным украинским контрнаступлением.

В обзоре предполагают, что Пригожин критиковал чиновников, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленную экономию снарядов, что позволяет российским военнослужащим погибать в бою, хотя Министерство обороны России, вероятно, сохраняет ограниченные запасы боеприпасов для отражения украинского контрнаступления.

Он, вероятно, ожидал, что Министерство обороны России полностью подчинится его требованиям, рискуя оставить собственные цели для регулярных российских войск, но, вероятно, понял, что не может выполнить свой ультиматум в это время.

Пригожин также, вероятно, ожидал, что Суровикин (российский военачальник, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России – ред.) сможет заставить российское МО удовлетворить требования "Вагнера"; но его неспособность достучаться до Суровикина указывает на то, что Пригожин не имеет столько рычагов влияния в МО РФ, как он себе представлял.

Он продолжает обвинять в больших потерях и медленном продвижении в Бахмуте другие российские нерегулярные формирования, чтобы выставить "Вагнер" единственной компетентной силой, действующей в этом районе.

Специалисты указывают: ISW оценил, что Пригожин начал кампанию по подрыву российских частных военных компаний, связанных с государством (РФ – ред.).