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В Міноборони заявили, що росіяни брешуть про загибель українських командувачів: всі живі

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 15:29
В Міноборони заявили, що росіяни брешуть про загибель українських командувачів: всі живі
Фото: Міноборони

В Міністерстві оборони України заявили, що ворог поширює дезінформацію про ліквідацію командувачів ЗСУ. Насправді ж, усе це не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення заступниця міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі".

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Деталі: Маляр додала, що, зазвичай, такі повідомлення мають на меті психологічно вплинути на саму людину, деморалізувати українських військових і створити "короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська".  

Передісторія:

  • У середу 10 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО 10 травня через складну ситуацію на фронті.
  • На початку травня Євгеній Пригожин заявив, що російські бойовики "ПВК Вагнер" нібито знищили бронеавтомобіль, в якому перебував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. Врешті ця інформація виявилася брехнею.

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Теми: МіноборонивійнаРосія
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