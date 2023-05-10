В Міноборони заявили, що росіяни брешуть про загибель українських командувачів: всі живі

В Міністерстві оборони України заявили, що ворог поширює дезінформацію про ліквідацію командувачів ЗСУ. Насправді ж, усе це не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення заступниця міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі".

Деталі: Маляр додала, що, зазвичай, такі повідомлення мають на меті психологічно вплинути на саму людину, деморалізувати українських військових і створити "короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська".

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