В Минобороны заявили, что россияне врут о гибели украинских командующих: все живы
Среда, 10 мая 2023, 15:29
В Министерстве обороны Украины заявили, что враг распространяет дезинформацию о ликвидации командующих ВСУ. На самом же деле, все это не соответствует действительности.
Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр
Прямая речь: "В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения.
Все живы".
Детали: Маляр добавила, что, как правило, такие сообщения имеют целью психологически повлиять на самого человека, деморализовать украинских военных и создать "кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска".
Предыстория:
- В среду 10 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог принять участие в заседании Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.
- В начале мая Евгений Пригожин заявил, что российские боевики "ЧВК Вагнер" якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. В итоге эта информация оказалась ложью.
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