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В Минобороны заявили, что россияне врут о гибели украинских командующих: все живы

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 15:29
В Минобороны заявили, что россияне врут о гибели украинских командующих: все живы
Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что враг распространяет дезинформацию о ликвидации командующих ВСУ. На самом же деле, все это не соответствует действительности.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения.

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Все живы".

Детали: Маляр добавила, что, как правило, такие сообщения имеют целью психологически повлиять на самого человека, деморализовать украинских военных и создать "кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска". 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 10 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог принять участие в заседании Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.
  • В начале мая Евгений Пригожин заявил, что российские боевики "ЧВК Вагнер" якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. В итоге эта информация оказалась ложью.

Темы: МиноборонывойнаРосcия
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