В Минобороны заявили, что россияне врут о гибели украинских командующих: все живы

В Министерстве обороны Украины заявили, что враг распространяет дезинформацию о ликвидации командующих ВСУ. На самом же деле, все это не соответствует действительности.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения.

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Все живы".

Детали: Маляр добавила, что, как правило, такие сообщения имеют целью психологически повлиять на самого человека, деморализовать украинских военных и создать "кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска".

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