Журналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

В мережі опублікували відео уламків російської ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні.

Джерело: повідомлення журналіста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера

Пряма мова: "Сьогодні (10 травня – ред.) ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна".

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX May 10, 2023

Передісторія:

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 9 травня підтвердив заяву української сторони про те, що російську ракету "Кинджал", яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.

за допомогою комплексу Patriot. Російська сторона називала "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.