Журналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

В мережі опублікували відео уламків російської ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні.

Джерело: повідомлення журналіста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера

Пряма мова: "Сьогодні (10 травня – ред.) ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна".

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX