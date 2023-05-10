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Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

Александр ШумилинСреда, 10 мая 2023, 17:28
Журналист показал обломки российского Кинжала, который сбили в Украине

В сети опубликовали видео обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

Источник: сообщение журналиста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера

Прямая речь: "Сегодня (10 мая - ред.) мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина".

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Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 9 мая подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.
  • 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
  • Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, но после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее, чем звук.

Темы: ракетный ударУкраина
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