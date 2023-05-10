Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

Александр ШумилинСреда, 10 мая 2023, 17:28
Журналист показал обломки российского Кинжала, который сбили в Украине

В сети опубликовали видео обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

Источник: сообщение журналиста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера

Прямая речь: "Сегодня (10 мая - ред.) мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина".

 
 

Предыстория: 

  • Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 9 мая подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.
  • 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
  • Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, но после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее, чем звук.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Путин объявил призыв россиян на на военные сборы
Пригожин заявил о риске окружения "вагнеровцев" в Бахмуте
Оккупанты разграбили все медучреждения Энергодара и предприятия возле ЗАЭС – Генштаб
На Бахмутском направлении врага кое-где подвинули на расстояние до 2 км − Сырский
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: