Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

В сети опубликовали видео обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.

Источник: сообщение журналиста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера

Прямая речь: "Сегодня (10 мая - ред.) мы имели возможность увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", которую 5 мая сбила система Patriot. Это была сенсация, ведь гиперзвуковую ракету считали чудо-оружием Путина".

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX May 10, 2023

Предыстория:

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 9 мая подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.

Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, но после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее, чем звук.