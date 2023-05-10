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3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 18:49
3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом
скриншот

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео штурму позиції російських військових під Бахмутом.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Під прикриттям вогню бійці 2-го бату Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї омсбр РФ.

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Один з етапів того самого штурму — у цьому відео".

Деталі: В бригаді повідомили, що в результаті бою: 13 окупантів — "двісті"; 25 окупантів — "триста"; декілька складів з БК ворога — знищено.

Передісторія:

  • 9 травня у ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії.

Теми: Бахмут
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