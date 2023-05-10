Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом

"Українська правда"Середа, 10 травня 2023, 18:49
3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом
скриншот

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео штурму позиції російських військових під Бахмутом.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Під прикриттям вогню бійці 2-го бату Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї омсбр РФ.

Один з етапів того самого штурму — у цьому відео".

Деталі: В бригаді повідомили, що в результаті бою: 13 окупантів — "двісті"; 25 окупантів — "триста"; декілька складів з БК ворога — знищено.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 травня у ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії.

Теми: Бахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Бахмут
На Бахмутському напрямку ворога подекуди посунули на відстань до 2 км − Сирський
Пригожин заявив про ризик оточення "вагнерівців" у Бахмуті
"В еваку ми всім пораненим обіцяємо випити з ними кави". Кілька спокійних годин з життя медиків поблизу Бахмута
Останні новини
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
10:54
відеоПолярники показали пташеня головного хижака Антарктиди
Усі новини...
Реклама: