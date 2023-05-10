3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом
Середа, 10 травня 2023, 18:49
3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео штурму позиції російських військових під Бахмутом.
Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram
Дослівно: "Під прикриттям вогню бійці 2-го бату Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї омсбр РФ.
Один з етапів того самого штурму — у цьому відео".
Деталі: В бригаді повідомили, що в результаті бою: 13 окупантів — "двісті"; 25 окупантів — "триста"; декілька складів з БК ворога — знищено.
Українські штурмовики женуть росіян з-під Бахмута pic.twitter.com/AmYhRLOu2V— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2023
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Передісторія:
- 9 травня у ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії.