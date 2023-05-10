3-тя окрема штурмова бригада показала, як відтіснила військових РФ під Бахмутом

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео штурму позиції російських військових під Бахмутом.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Під прикриттям вогню бійці 2-го бату Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї омсбр РФ.

Один з етапів того самого штурму — у цьому відео".

Деталі: В бригаді повідомили, що в результаті бою: 13 окупантів — "двісті"; 25 окупантів — "триста"; декілька складів з БК ворога — знищено.

Українські штурмовики женуть росіян з-під Бахмута pic.twitter.com/AmYhRLOu2V — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: