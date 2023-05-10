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3-я отдельная штурмовая бригада показала, как оттеснила военных РФ под Бахмутом

"Украинская правда"Среда, 10 мая 2023, 18:49
3-я отдельная штурмовая бригада показала, как оттеснила военных РФ под Бахмутом
скриншот

3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео штурма позиции российских военных под Бахмутом.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Под прикрытием огня бойцы 2-го бата Третьей штурмовой бригады атакуют позиции, где расположились подразделения 72-й омсбр РФ.

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Один из этапов того самого штурма - в этом видео".

Детали: В бригаде сообщили, что в результате боя: 13 оккупантов - "двести"; 25 оккупантов - "триста"; несколько складов с БК врага - уничтожено.

Предыстория:

  • 9 мая в ВСУ подтвердили заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72 отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Темы: Бахмут
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