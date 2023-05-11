Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти

За останні 3 дні російські окупанти вивезли до Бердянська із прифронтових територій Запорізької області близько 300 місцевих мешканців, зокрема й дітей.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Впродовж останніх 3-х днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів, зокрема дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська".

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Що цьому передувало: