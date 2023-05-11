Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти

За останні 3 дні російські окупанти вивезли до Бердянська із прифронтових територій Запорізької області близько 300 місцевих мешканців, зокрема й дітей.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Впродовж останніх 3-х днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів, зокрема дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська".

Що цьому передувало:

Російські загарбники з 8 травня розпочали вивозити дітей та працівників бюджетної сфери з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська.

9 травня повідомлялось, що окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.