Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
РОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ARMYINFORM

За останні 3 дні російські окупанти вивезли до Бердянська із прифронтових територій Запорізької області близько 300 місцевих мешканців, зокрема й дітей.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Впродовж останніх 3-х днів російська окупаційна адміністрація "евакуювала" близько 300 місцевих жителів, зокрема дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська".

Реклама:

Що цьому передувало:

  • Російські загарбники з 8 травня розпочали вивозити дітей та працівників бюджетної сфери з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська.
  • 9 травня повідомлялось, що окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Теми: БердянськокупаціяЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Бердянськ
У Бердянську палає цех, куди росіяни звозили техніку – Федоров
Україна досягла "тактично значущого" прогресу в контрнаступі – NYT
У Бердянську пролунав вибух в районі порту
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: