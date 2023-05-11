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Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

За последние 3 дня российские оккупанты вывезли в Бердянск с прифронтовых территорий Запорожской области около 300 местных жителей, в том числе и детей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение последних 3-х дней российская оккупационная администрация "эвакуировала" около 300 местных жителей, в том числе детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск".

Что этому предшествовало:

  • Российские захватчики с 8 мая начали вывозить детей и работников бюджетной сферы из города Каменка-Днепровская Запорожской области в Бердянск.
  • 9 мая сообщалось, что оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

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Темы: БердянскоккупацияЗапорожская область
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