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У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
Курська область РФ. Фото з Вікіпедії

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що зранку 10 травня Україна обстріляла електропідстанцію у регіоні.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Рано вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району".

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Деталі: За словами губернатора, внаслідок обстрілу частково порушено електропостачання. 

Що цьому передувало:

  • 10 травня Роман Старовойт заявив, що під Курськом було збито безпілотник.
  • А вночі 11 травня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті Стародуб.

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Теми: Росіяобстріл
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