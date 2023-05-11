У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
Четвер, 11 травня 2023, 07:45
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що зранку 10 травня Україна обстріляла електропідстанцію у регіоні.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова: "Рано вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району".
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Деталі: За словами губернатора, внаслідок обстрілу частково порушено електропостачання.
Що цьому передувало:
- 10 травня Роман Старовойт заявив, що під Курськом було збито безпілотник.
- А вночі 11 травня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті Стародуб.
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