Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
Курская область РФ. Фото из Википедии

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что утром 10 мая Украина обстреляла электроподстанцию в регионе.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района".

Детали: По словам губернатора, в результате обстрела частично нарушено электроснабжение. 

Что этому предшествовало:

  • 10 мая Роман Старовойт заявил, что под Курском был сбит беспилотник.
  • А ночью 11 мая губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.

Темы: Росcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Росcия
НАТО завершает крупнейшее обновление стратегии противодействия РФ со времен холодной войны - СМИ
У России осталось на 1 млрд евро санкционных товаров, которые транзитом следовали из ЕС – FT
У Путина объяснили, почему Россия такая медленная на войне
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: