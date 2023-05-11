В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
Четверг, 11 мая 2023, 07:45
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что утром 10 мая Украина обстреляла электроподстанцию в регионе.
Источник: Старовойт в Telegram
Прямая речь: "Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района".
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Детали: По словам губернатора, в результате обстрела частично нарушено электроснабжение.
Что этому предшествовало:
- 10 мая Роман Старовойт заявил, что под Курском был сбит беспилотник.
- А ночью 11 мая губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.
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