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В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
Курская область РФ. Фото из Википедии

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что утром 10 мая Украина обстреляла электроподстанцию в регионе.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района".

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Детали: По словам губернатора, в результате обстрела частично нарушено электроснабжение. 

Что этому предшествовало:

  • 10 мая Роман Старовойт заявил, что под Курском был сбит беспилотник.
  • А ночью 11 мая губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.

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Темы: Росcияобстрел
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