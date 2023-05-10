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Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 10 травня 2023, 21:47
Експрезидент Мотор Січі просив обміняти його в Росію − ЗМІ
Колаж "Схем"

Експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.

Джерело: "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на лист-заяву за підписом Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні редакції

Дослівно з листа: "Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією".

Деталі: Повідомляється, що в документі стоїть його підпис і є примітка: "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи". 

 
скриншот з відео

Заява була направлена 20 березня. 

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив "Схемам", що Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати своїх військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб з Росії. Але говорити про якісь конкретні прізвища він не став, вказавши, що подібні коментарі можливі лише після обміну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, зазначивши, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. Його у вересні 2022 року обміняли на 200 українських полонених військових.

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Також можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова СБУ Василь Малюк, але додав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.

Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ. Нині він за рішенням суду до 27 травня перебуває в СІЗО. Богуслаєв усі обвинувачення відкидає.

Передісторія:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • У квітні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.

Теми: Богуслаєввійнаколаборація
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