Царьов та ще двоє регіоналів отримали нові підозри в держзраді

Слідчі Служби безпеки повідомили нову підозру в державній зраді колишнім народним депутатам від "Партії регіонів" Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора".

Деталі: Повідомляється, що за даними слідства Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, встановлено, що екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" – Дмитра Святаша.

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Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону.

Розвіддані зрадник отримував через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави.

Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

Служба безпеки вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.

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