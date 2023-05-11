Царев и еще двое регионалов получили новые подозрения в госизмене
Следователи Службы безопасности сообщили новое подозрение в государственной измене бывшим членам Партии регионов Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые способствовали России в ведении агрессивной войны против Украины. Сейчас они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора".
Детали: Сообщается, что по данным следствия Царев сотрудничал с руководством минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения.
В частности, установлено, что экс-нардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины.
Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" - Дмитрия Святаша.
Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины.
Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружении, время и направления движения подразделений Сил обороны по территории региона.
Разведданные предатель получал через свои "партийные" связи на территории Харьковской области.
Еще один подозреваемый - бывший нардеп-регионал Игорь Марков - регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против нашего государства.
Видео с его провокационными выступлениями неоднократно показывали в эфирах центральных российских телеканалов.
Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.
Что предшествовало:
- В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.
- В сентябре 2022 года бывшим народным депутатам от "Партии регионов", которые сбежали в Россию, Олегу Цареву и Владимиру Олийныку, а также так называемому "министру иностранных дел ДНР" Наталье Никоноровой было сообщено о подозрении в государственной измене.