Царев и еще двое регионалов получили новые подозрения в госизмене

Следователи Службы безопасности сообщили новое подозрение в государственной измене бывшим членам Партии регионов Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые способствовали России в ведении агрессивной войны против Украины. Сейчас они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора".

Детали: Сообщается, что по данным следствия Царев сотрудничал с руководством минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения.

В частности, установлено, что экс-нардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины.

Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" - Дмитрия Святаша.

ВИДЕО ДНЯ

Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины.

Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружении, время и направления движения подразделений Сил обороны по территории региона.

Разведданные предатель получал через свои "партийные" связи на территории Харьковской области.

Еще один подозреваемый - бывший нардеп-регионал Игорь Марков - регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Видео с его провокационными выступлениями неоднократно показывали в эфирах центральных российских телеканалов.

Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.

Что предшествовало: