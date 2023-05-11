Через тиждень після збиття Україною "Кинджала" в РФ придумали, чому "це неможливо"

Російська пропаганда вирішила заявити, що американський ЗРК Patriot не міг збити аеробалістичну ракету "Кинджал".

Джерело: видання РИА "Новости" з посиланням на "високопоставлене джерело в Міноборони РФ"

Пряма мова: "Американський ЗРК Patriot не міг збити "Кинджал", оскільки не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості".

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Деталі: Росіяни наполягають на тому, що швидкість польоту "Кинджала" перевищує граничні режими поставлених Києву ЗРК, а на кінцевій ділянці польоту розхвалена росіянами ракета нібито здійснює маневр і практично вертикально заходить на ціль.

За словами джерела російських пропагандистів, "все це виключає можливість перехоплення, тому вкидання про збиття цієї ракети - спроба видати бажане за дійсне".

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