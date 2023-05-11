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Через тиждень після збиття Україною "Кинджала" в РФ придумали, чому "це неможливо"

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 травня 2023, 17:27
Через тиждень після збиття Україною Кинджала в РФ придумали, чому це неможливо
скриншот

Російська пропаганда вирішила заявити, що американський ЗРК Patriot не міг збити аеробалістичну ракету "Кинджал".

Джерело: видання РИА "Новости" з посиланням на "високопоставлене джерело в Міноборони РФ"

Пряма мова: "Американський ЗРК Patriot не міг збити "Кинджал", оскільки не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості".

Деталі: Росіяни наполягають на тому, що швидкість польоту "Кинджала" перевищує граничні режими поставлених Києву ЗРК, а на кінцевій ділянці польоту розхвалена росіянами ракета нібито здійснює маневр і практично вертикально заходить на ціль.

За словами джерела російських пропагандистів, "все це виключає можливість перехоплення, тому вкидання про збиття цієї ракети - спроба видати бажане за дійсне".

Передісторія:  

  • 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що при відбитті атаки РФ 4 травня українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot. 
  • Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 9 травня підтвердив заяву української сторони про те, що російську ракету "Кинджал", яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.
  • 10 травня журналіст німецького видання Bild опублікував відео і фото уламків російської ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні.
  • Російська сторона називає "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, українські військові вживають термін аеробалістична.

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Теми: ракетний ударPatriotРосіявійна
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