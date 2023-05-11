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Через неделю после сбития Украиной "Кинджала" в РФ придумали, почему "это невозможно"

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 мая 2023, 17:27
Через неделю после сбития Украиной Кинджала в РФ придумали, почему это невозможно
скриншот

Российская пропаганда решила заявить, что американский ЗРК Patriot не мог сбить аэробалистическую ракету "Кинжал".

Источник: Издание РИА "Новости" со ссылкой на "высокопоставленный источник в Минобороны РФ"

Прямая речь: "Американский ЗРК Patriot не мог сбить "Кинжал", так как не способен перехватывать цели на такой скорости".

Детали: Россияне настаивают на том, что скорость полета "Кинжала" превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК, а на конечном участке полета расхваленная россиянами ракета якобы совершает маневр и практически вертикально заходит на цель.

По словам источника российских пропагандистов, "все это исключает возможность перехвата, поэтому вбросы о сбитии этой ракеты - попытка выдать желаемое за действительное".

Предыстория: 

  • 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что при отражении атаки РФ 4 мая украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
  • Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 9 мая подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.
  • 10 мая журналист немецкого издания Bild опубликовал видео и фото обломков российской ракеты "Кинжал", которую сбила система Patriot в Украине.
    Российская сторона называет "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, украинские военные употребляют термин аэробаллистическая.

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Темы: ракетный ударPatriotРосcиявойна
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