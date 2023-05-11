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Посол США заявил, что ЮАР могла поставлять России боеприпасы и оружие – там ждут доказательств

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 20:01
Посол США заявил, что ЮАР могла поставлять России боеприпасы и оружие – там ждут доказательств
Посол США в ЮАР Рубен Бригети, фото из Twitter Ambassador Reuben Brigety

Посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине.

Заявление американского посла приводит News24, сообщает "Европейская правда".

"Среди вещей, которые мы отметили, было причаливание грузового судна к военно-морской базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно, когда оно возвращалось в Россию", – отметил он.

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Бригети сказал, что США очень серьезно относятся к этому вопросу.

"Вооружение россиян чрезвычайно серьезно, и мы не считаем эту проблему решенной, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать свою политику неприсоединения", – подчеркнул дипломат.

Обновление: Власти Южно-Африканской Республики выразили обеспокоенность заявлениями американского посла и пообещали расследование.

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"Хотя на сегодняшний день не было предоставлено никаких доказательств в поддержку этих обвинений, правительство обязалось инициировать независимое расследование, которое возглавит судья в отставке", – отмечается в сообщении на сайте президента ЮАР.

Там добавляют, что во время последних встреч с южноафриканскими чиновниками американская сторона пообещала предоставить соответствующие данные своей разведки.

"Поэтому очень жаль, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое взаимопонимание по этому вопросу и очень позитивное и конструктивное взаимодействие между двумя делегациями", – говорится в заявлении.

Напомним, в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о существовании признаков того, что Россия обращалась к Китаю с просьбой предоставить летальную помощь для ведения полномасштабной войны в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.

УП, дополнено
Темы: войнаРосcияоружиеЮАР
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