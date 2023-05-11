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Адвокат Богуслаєва каже, що той проситься на обмін до Росії через здоров'я

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 22:56
Адвокат Богуслаєва каже, що той проситься на обмін до Росії через здоров'я
В’ячеслав Богуслаєв, фото Getty Images

Адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.

Джерело: адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі для "Суспільне

Пряма мова: "Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби як привід втекти з тюрми – це все об'єктивні речі. 

Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти".

Деталі: За словами адвоката Волинця, документи, які опублікували журналісти проекту "Схеми", є непублічними, а записи розмов адвокат раніше не бачив.

"Вони (журналісти – ред.) випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову підняти питання, по-іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить", – заявив Волинець.

Якщо обмін відбудеться, адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва у справі. 

ВІДЕО ДНЯ

За словами Волинця, відповіді щодо заяви від офіційних органів влади немає.

Цьому передувало: 10 травня журналісти проекту Радіо Свобода "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом В'ячеслава Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, де колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією.

Передісторія:

  • В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ. 
  • Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО і всі обвинувачення відкидає.
  • 1 квітня Зеленський підписав укази про санкції проти понад 200 юридичних осіб і понад ніж 270 – фізичних, серед яких і В'ячеслав Богуслаєв.

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Теми: БогуслаєвобмінРосіядержзрада
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