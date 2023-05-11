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Адвокат Богуслаева говорит, что тот просится на обмен в Россию из-за здоровья

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 22:56
Адвокат Богуслаева говорит, что тот просится на обмен в Россию из-за здоровья
Вячеслав Богуслаев, фото Getty Images

Адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

Источник: адвокат Богуслаева Руслан Волынец в комментарии для "Суспільне

Прямая речь: "Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все все понимают. Не нужно придумывать болезни как повод сбежать из тюрьмы – это все объективные вещи. 

Вопрос лишь в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно оно побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти".

Детали: По словам адвоката Волынца, документы, которые опубликовали журналисты проекта "Схемы", являются непубличными, а записи разговоров адвокат ранее не видел.

"Они (журналисты – ред.) выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднять вопрос, по-другому его осветить или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит", – заявил Волынец.

Если обмен состоится, адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева в деле. 

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По словам Волынца, ответа на заявление от официальных органов власти нет.

Этому предшествовало: 10 мая журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Вячеслава Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, где бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.

Предыстория:

  • В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ. 
  • Сейчас Богуслаев находится в СИЗО и все обвинения отвергает.
  • 1 апреля Зеленский подписал указы о санкциях против более 200 юридических лиц и более 270 – физических, среди которых и Вячеслав Богуслаев.

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Темы: БогуслаевобменРосcиягосизмена
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