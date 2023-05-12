Окупанти заявили, що посилили захист Криму від безпілотників після недавніх вибухів

Командувач Чорноморського флоту РФ заявив, що вони наростили засоби захисту основного пункту базування кораблів у тимчасово окупованому Криму від атак українських безпілотників.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости.Крым"

Пряма мова командувача ЧФ Віктора Соколова: "Війська Чорноморського флоту вирішують завдання прикриття пунктів базування, важливих військових об'єктів і критичної інфраструктури на території Кримського півострова від ударів повітряних і морських дронів-камікадзе, диверсійних груп противника, усунення мінної небезпеки".

Деталі: Соколов заявив, що навколо Криму нібито створили єдине інформаційне поле для раннього виявлення засобів повітряного нападу України, до якого включено, зокрема, літаки і вертольоти Морської авіації ЧФ.

Він також додав, що для посилення протиповітряної оборони пунктів базування до бойового чергування поряд зі штатними корабельними розрахунками залучено додаткові засоби.

Передісторія:

Останнім часом у Криму почастішали вибухи. Окупати повідомляли про роботу ППО і нібито збиті безпілотники.