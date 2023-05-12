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Оккупанты заявили, что усилили защиту Крыма от беспилотников после недавних взрывов

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 14:16
Оккупанты заявили, что усилили защиту Крыма от беспилотников после недавних взрывов
ЧФ РФ. Фото crimea.ria.ru

Командующий Черноморского флота РФ заявил, что они нарастили средства защиты основного пункта базирования кораблей во временно оккупированном Крыму от атак украинских беспилотников.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости. Крым"

Прямая речь командующего ЧФ Виктора Соколова: "Войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности".

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Детали: Соколов заявил, что вокруг Крыма якобы создали единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины, в которое включены, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации ЧФ.

Он также добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.

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Темы: КрымоккупациябеспилотникиЧФ России
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