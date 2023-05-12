Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заявили, что усилили защиту Крыма от беспилотников после недавних взрывов

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 14:16
Оккупанты заявили, что усилили защиту Крыма от беспилотников после недавних взрывов
ЧФ РФ. Фото crimea.ria.ru

Командующий Черноморского флота РФ заявил, что они нарастили средства защиты основного пункта базирования кораблей во временно оккупированном Крыму от атак украинских беспилотников.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости. Крым"

Прямая речь командующего ЧФ Виктора Соколова: "Войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности".

Детали: Соколов заявил, что вокруг Крыма якобы создали единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины, в которое включены, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации ЧФ.

Он также добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымоккупациябеспилотникиЧФ России
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Крым
Оккупанты собираются пополнить Черноморский флот ракетными катерами с "Калибрами"
Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ
Подготовка к деоккупации Крыма: восстановление публичной власти и кадровая политика
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: