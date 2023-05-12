Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 14:43
Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк
МИТРОПОЛИТ УПЦ МП ІОСАФ В СУДІ КРОПИВНИЦЬКОГО 09.12.2022. ФОТО ВІКТОРІЇ РОЩИНОЇ

Суд засудив до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки екскерівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретаря, які поширювали пропаганду Росії в церквах.

Джерело: пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України, Суспільне, джерела УП

Деталі: Прокурори у суді довели, що митрополит Петро Губень та його секретар Роман Кондратюк публічно схвалювали захоплення України і розпалювали міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії.

Реклама:

За їхнім наказом у церквах прихожанам роздавали ворожу пропагандистську літературу, надруковану в російських типографіях. Правоохоронці виявили значну кількість проросійських друкованих матеріалів і інших документів на території єпархії.

 
джерела УП

Як повідомляє CБУ, за даними слідства, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей у Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Митрополита та секретаря визнано винними у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України). Покарання – по 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки. Упродовж року їм заборонено займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

Прокуратура повідомляє, що при призначенні покарання суд врахував визнання провини та співпрацю зі слідством.

Теми: Кіровоградська областьУПЦ МПрелігіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Кіровоградська область
В ОВА повідомили про вибух на Кіровоградщині
Зраднику, який шпигував за ЗСУ на Кіровоградщині, обіцяли роботу в ФСБ РФ
У Кропивницькому прогриміли вибухи – ЗМІ
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: