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Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 14:43
Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк
МИТРОПОЛИТ УПЦ МП ІОСАФ В СУДІ КРОПИВНИЦЬКОГО 09.12.2022. ФОТО ВІКТОРІЇ РОЩИНОЇ

Суд засудив до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки екскерівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретаря, які поширювали пропаганду Росії в церквах.

Джерело: пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України, Суспільне, джерела УП

Деталі: Прокурори у суді довели, що митрополит Петро Губень та його секретар Роман Кондратюк публічно схвалювали захоплення України і розпалювали міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії.

За їхнім наказом у церквах прихожанам роздавали ворожу пропагандистську літературу, надруковану в російських типографіях. Правоохоронці виявили значну кількість проросійських друкованих матеріалів і інших документів на території єпархії.

 
джерела УП

Як повідомляє CБУ, за даними слідства, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей у Росії.

Митрополита та секретаря визнано винними у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України). Покарання – по 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки. Упродовж року їм заборонено займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

ВІДЕО ДНЯ

Прокуратура повідомляє, що при призначенні покарання суд врахував визнання провини та співпрацю зі слідством.

Теми: Кіровоградська областьУПЦ МПрелігіясуд
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