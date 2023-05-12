Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Митрополиту УПЦ МП, который покаялся, дали испытательный срок

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 мая 2023, 14:43
Митрополиту УПЦ МП, который покаялся, дали испытательный срок
МИТРОПОЛИТ УПЦ МП ИОСАФ В СУДЕ КРОПИВНИЦКОГО 09.12.2022. ФОТО ВИКТОРИИ РОЩИНОЙ

Суд приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года экс-руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП и его секретаря, которые распространяли пропаганду России в церквях.

Источник: пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины, Суспильне, источники УП

Детали: Прокуроры в суде доказали, что митрополит Петр Губень и его секретарь Роман Кондратюк публично одобряли захват Украины и разжигали межрелигиозную вражду в регионе в пользу России.

Реклама:

По их приказу в церквях прихожанам раздавали враждебную пропагандистскую литературу, напечатанную в российских типографиях. Правоохранители обнаружили значительное количество пророссийских печатных материалов и других документов на территории епархии.

 
ИСТОЧНИКИ уп

Как сообщает СБУ, по данным следствия, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч в России.

Митрополит и секретарь признаны виновными в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 УК Украины). Наказание - по 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. В течение года им запрещено занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуратура сообщает, что при назначении наказания суд учел признание вины и сотрудничество со следствием.

Темы: Кировоградская областьУПЦ МПрелигиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Кировоградская область
В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине
Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ
В Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: