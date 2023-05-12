Митрополиту УПЦ МП, который покаялся, дали испытательный срок

Суд приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года экс-руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП и его секретаря, которые распространяли пропаганду России в церквях.

Источник: пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины, Суспильне, источники УП

Детали: Прокуроры в суде доказали, что митрополит Петр Губень и его секретарь Роман Кондратюк публично одобряли захват Украины и разжигали межрелигиозную вражду в регионе в пользу России.

По их приказу в церквях прихожанам раздавали враждебную пропагандистскую литературу, напечатанную в российских типографиях. Правоохранители обнаружили значительное количество пророссийских печатных материалов и других документов на территории епархии.

ИСТОЧНИКИ уп

Как сообщает СБУ, по данным следствия, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч в России.

Митрополит и секретарь признаны виновными в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 УК Украины). Наказание - по 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. В течение года им запрещено занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Прокуратура сообщает, что при назначении наказания суд учел признание вины и сотрудничество со следствием.