Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку травня Лукашенко майже не з'являється на публіці – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 15:18
З початку травня Лукашенко майже не з'являється на публіці – ЗМІ
Під час параду у Москві на руці Лукашенка була забинтована рука. Фото: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі з початку травня став значно менше з’являтися на публіці.  

Джерело: білоруське видання "Зеркало"

Деталі: Журналісти проаналізували графік Лукашенка і прийшли до висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі Лукашенко третій день поспіль не з’являється на публіці.

Реклама:

Дослівно: "Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги.

Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Зазначимо, що вже тоді звертав на себе увагу осиплий голос політика - при тому, що зазвичай Лукашенко без особливих проблем проводить багатогодинні зустрічі з журналістами.

Загалом же за цей місяць, якщо залишити за дужками заходи 9 травня, політик, судячи з його сайту, провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (політика показали на фото, але не на відео - можна припустити, що через проблеми з голосом, які були вже тоді) і вже згадане вище нагородження. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів".

ВІДЕО ДНЯ

"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки прес-служба питання ніяк не коментує".

Передісторія:

  • 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, проте по його закінченні негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
  • Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.

Теми: ЛукашенкоЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: