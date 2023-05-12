З початку травня Лукашенко майже не з'являється на публіці – ЗМІ

Під час параду у Москві на руці Лукашенка була забинтована рука. Фото: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі з початку травня став значно менше з’являтися на публіці.

Джерело: білоруське видання "Зеркало"

Деталі: Журналісти проаналізували графік Лукашенка і прийшли до висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі Лукашенко третій день поспіль не з’являється на публіці.

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Дослівно: "Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги.

Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Зазначимо, що вже тоді звертав на себе увагу осиплий голос політика - при тому, що зазвичай Лукашенко без особливих проблем проводить багатогодинні зустрічі з журналістами.

Загалом же за цей місяць, якщо залишити за дужками заходи 9 травня, політик, судячи з його сайту, провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (політика показали на фото, але не на відео - можна припустити, що через проблеми з голосом, які були вже тоді) і вже згадане вище нагородження. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів".

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"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки прес-служба питання ніяк не коментує".

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