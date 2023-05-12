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С начала мая Лукашенко почти не появляется на публике – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 15:18
С начала мая Лукашенко почти не появляется на публике – СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси с начала мая стал значительно меньше появляться на публике. 

Источник: белорусское издание "Зеркало"

Детали: Журналисты проанализировали график Лукашенко и пришли к выводу, что в мае у него почти не было публичных событий. Сейчас Лукашенко третий день подряд не появляется на публике.

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Дословно: "Аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае, еще до поездки в Москву на День Победы.

Например, если взять среду, четверг и пятницу прошлой недели (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация лишь об одном публичном мероприятии - вручении государственных наград заслуженным деятелям различных сфер 5 мая. Отметим, что уже тогда обращал на себя внимание осипший голос политика - при том, что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами".

"В целом же за этот месяц, если оставить за скобками мероприятия 9 мая, политик, судя по его сайту, провел лишь два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы (политика показали на фото, но не на видео - можно предположить, что из-за проблем с голосом, которые были уже тогда) и уже упомянутое выше награждение. Все остальные события на его сайте - это множество поздравлений и подписаний документов".

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"Таким образом можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и каково сейчас состояние его здоровья – неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует".

Предыстория:

  • 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, однако по его окончании немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
  • Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.

Темы: ЛукашенкоСМИ
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