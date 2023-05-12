Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов каже, що влада хотіла б до зими повністю завершити війну

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 16:35
Данілов каже, що влада хотіла б до зими повністю завершити війну
Фото: УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що від українських військових залежить, чи буде проведена одна, чи кілька наступальних операцій.   

Джерело: Данілов в інтерв’ю виданню Report

Деталі: На запитання, чи можна очікувати контратаки найближчим часом, Данілов відповів: "поняття "найближчий час" у всіх різне".

"Для когось це день-два, для когось - тиждень або місяць. Головне - результат. Ми повинні звільнити наші території. Дії почнуться в потрібний термін з урахуванням усіх факторів. Не раніше і не пізніше, а точно в строк", - сказав він.

Тоді журналіст додав, що "часто можна почути, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку...". Данілов на це відреагував: "до зими ми хочемо повністю завершити війну...".

Пряма мова: "У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, які напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися скільки буде потрібно".

Теми: Даніловвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Данілов
Данілов: У Путіна закінчились "адекватні відповіді", найгірше для Росії починається
Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів
Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: