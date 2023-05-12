Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов каже, що влада хотіла б до зими повністю завершити війну

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 16:35
Данілов каже, що влада хотіла б до зими повністю завершити війну
Фото: УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що від українських військових залежить, чи буде проведена одна, чи кілька наступальних операцій.   

Джерело: Данілов в інтерв’ю виданню Report

Деталі: На запитання, чи можна очікувати контратаки найближчим часом, Данілов відповів: "поняття "найближчий час" у всіх різне".

Реклама:

"Для когось це день-два, для когось - тиждень або місяць. Головне - результат. Ми повинні звільнити наші території. Дії почнуться в потрібний термін з урахуванням усіх факторів. Не раніше і не пізніше, а точно в строк", - сказав він.

Тоді журналіст додав, що "часто можна почути, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку...". Данілов на це відреагував: "до зими ми хочемо повністю завершити війну...".

Пряма мова: "У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, які напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися скільки буде потрібно".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Даніловвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: